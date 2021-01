Alix (Koh Lanta 2020) en couple avec Mathieu ? Elle réagit enfin à la rumeur

Une vraie amitié s'est créée entre Mathieu et Alix sur le tournage de Koh Lanta, les 4 terres ! Depuis, les candidats se sont fortement rapprochés, à tel point qu'ils ont décidé de partir en vacances à deux en Guadeloupe puis à Puy-Saint-Vincent, dans les Hautes-Alpes. Pas vraiment le même décor ! Leurs nouvelles aventures intriguent de nombreux internautes : sont-ils en couple ? C'est une éventualité puisque on sait que Koh Lanta a déjà donné naissance à des love story, comme celle de Candice et Jérémy et celle de Benoit et Jesta.

"On s'apprécie beaucoup"

Les abonnés de Mathieu et Alix ont donc de plus en plus de doutes et la vidéo (boulette ?) de Thibault Barbafieri, vu dans Top Chef 2018, du rendez-vous romantique entre les deux anciens candidats de Koh Lanta 2020, a une fois de plus relancé la rumeur.

Mais après plusieurs semaines de silence, Alix Noblat a enfin réagi à toutes ces questions en interview avec TV Mag : "Avec Mat, on s'apprécie beaucoup et nous partions au même endroit. Nous avons passé un très bon moment ensemble et je n'ai aucun souci sur le principe de montrer que j'ai partagé mes vacances avec lui."

Elle a ensuite mis les choses au clair : "Forcément, le regard des gens va être différent avec Mathieu, un homme et une femme qui ont partagé la même aventure et qui partent en vacances ensemble... Je ne m'étalerai pas sur le sujet, nous nous apprécions, cela nous a fait du bien de souffler et de partager ensemble ce petit moment d'évasion." Avec ses réponses assez vagues et larges, il est difficile de savoir si elle est réellement en couple avec Mathieu ou non. Déçus ? De son côté, l'aventurier ne s'est pas exprimé sur leur supposée relation.