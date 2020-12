Alix (Koh Lanta 2020) et Mathieu en couple ? Ils s'offrent "une nouvelle aventure" ensemble

Koh Lanta a parfois donné naissance à des histoires d'amour qui n'ont pas toujours fonctionné, contrairement à celles entre Jesta et Benoît : le couple attend son deuxième enfant, un autre petit garçon. Un nouveau couple serait-il né grâce à Koh Lanta 2020 ? Certains internautes s'interrogent sur la nature de la relation entre Mathieu et Alix, deux anciens membres de l'équipe bleue. Déjà complices dans l'émission de TF1, ils sont encore plus proches dans la vraie vie depuis le tournage.

Alix et Mathieu de Koh Lanta 2020 s'offrent des vacances de rêve à deux

Pour preuve, Alix et Mathieu ont décidé de partir en voyage en tête à tête en Guadeloupe : "Comme vous le savez, l'aventure Koh Lanta est finie, et avec Alix on a décidé de repartir dans une nouvelle petite aventure...", a confié l'ancien aventurier sur Instagram.

Une nouvelle petite aventure qu'ils ne manquent pas de partager sur Instagram, entre sortie en mer pour nager avec les tortues et moments détentes face au coucher du soleil. Mathieu et Alix semblent pleinement profiter de leur séjour à deux, sans se douter que les Twittos commencent à se demander s'ils ne seraient pas en couple.