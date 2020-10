Alix (Koh Lanta 2020) draguée par des femmes, elle s'en amuse : "Désolée je suis hétéro"

Alix répond avec humour à la communauté LGBT

Toujours cash, Alix que vous pouvez suivre dans Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres sur TF1 s'est confiée sur sa vie privée sans langue de bois. Et elle a plus particulièrement évoqué sa sexualité. L'aventurière qui avait répondu aux haters qui l'accusaient de mentir sur la mort de sa soeur a en effet levé le voile sur son orientation sexuelle. Une révélation faite non sans amusement.

"La communauté LGBT, vous me faites rêver avec vos 'sit on my face challenge', je suis flattée" a ainsi d'abord avoué la cheffe des jaunes (les Vuro) dans un tweet très drôle. Alix a donc apprécié les "compliments" mais a tenu à préciser être hétérosexuelle : "Mais sorry, je suis hétéro".