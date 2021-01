Alix (Koh Lanta 2020) et Mathieu en couple ? La rumeur relancée avec cette vidéo

Durant l'aventure Koh Lanta, la libido est au point mort et les candidats n'on pas la tête à draguer ou séduire : les conversations tournent principalement autour de la nourriture, comme l'a confié Brice (Koh lanta 2020, les 4 terres) en interview avec PRBK. En revanche, il n'est pas rare que des rapprochements amoureux se créent après le tournage de l'émission de TF1. Regardez Jesta et Benoît : ils sont mariés, ont leur petit garçon, Juliann, et attendent un deuxième enfant qui est aussi un baby boy.

Alix et Mathieu grillés en plein rendez-vous... romantique ?

La flèche du Cupidon de Koh Lanta aurait-elle aussi touché Alix et Mathieu de Koh Lanta, les 4 terres ? Déjà très proches sur l'île, les deux aventuriers ont décidé de s'offrir "une nouvelle aventure" ensemble en Guadeloupe après leur retour en France. Cette nouvelle aventure n'est pas passée inaperçue et les internautes ont commencé à se demander si Alix et Mathieu n'étaient pas en couple. Le duo n'a pas du tout réagi à cette supposition, mais une récente vidéo vient de relancer la rumeur à leur sujet.

Sur son compte Instagram, Thibault Barbafieri, vu dans Top Chef 2018, a posté une vidéo sur laquelle on peut voir Mathieu et Alix en plein rendez-vous (romantique ?) sur la plage en Guadeloupe : "Juste un petit message. Si tu galères à dater ta meuf, bah tu m'appelles et on fait un petit repas comme ça (...) N'hésitez pas, j'ai plein de conseils romantiques en plus de votre comportement de gentlemen." Oh, la boulette ? On dirait bien parce que sur la séquence on peut entendre l'ex-candidat de Koh Lanta 2020 dire "arrête, arrête", comme s'il n'était pas très à l'aise d'être filmé en date avec sa supposée petite amie.