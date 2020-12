Koh Lanta 2020 : la production donne-t-elle à manger aux candidats ? Brice nous répond (Interview)

Comment font les candidats de Koh Lanta pour se laver les dents ? Comment font-ils pour aller aux toilettes ? Les filles ont-elles des protections hygiéniques pour leurs règles ? La production nourrit-elle les aventuriers quand les caméras sont éteintes ? Les téléspectateurs se posent beaucoup de questions à chaque saison de l'émission de TF1. Rien que pour eux, PRBK a demandé plus de détails sur les coulisses à Brice, le finaliste de Koh Lanta 2020, 4 terres perdant face à Alexandra.

"Les cadreurs ne sont pas nos amis"

Du coup, les cadreurs présents sur l'île donnent-ils vraiment à manger aux candidats en cachette ? Brice, devenu papa d'un petit garçon, a répondu sans langue de bois : "Parfois, on se serait mis à genoux. On aurait rampé pour avoir de la nourriture, mais non. Les cadreurs vivent avec nous, ce ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas là en jour off, posés à côté de nous en mode 'alors les gars ça va ? Vous galérez pas trop ? Ce sont eux qui s'adaptent par rapport à nous."

Si vous voulez en savoir plus sur l'hygiène, les techniques des candidats de Koh Lanta 2020 pour se laver les dents, aller aux toilettes ou encore s'épiler et sur la présence de préservatifs dans la boîte à pharmacie, l'ex-aventurier vous dit tout dans son interview Off Screen dispo dans notre diaporama.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.