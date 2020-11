Koh Lanta : arrêt cardiaque mortel, maladie... un médecin alarme sur les dangers de l'émission

"Il y a un risque d'arrêt cardiaque mortel"

Quand on regarde Koh Lanta, on voit les candidats maigrir à petit feu, comme Brice qui a perdu 13 kilos, Alexandra 10 et Loïc 15, mais on ne se doute pas un seul instant qu'il y a des risques mortels pour eux à se priver autant de nourriture.

Dans une interview accordée à TV Mag, le Docteur Jacques Fricker, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat-Claude-Bernard, nous sensibilise aux dangers de l'émission de TF1 : "C'est pratiquement un jeûne total. Les trois quarts ou au moins la moitié du poids perdu est du muscle et donc des organes. Au final, le coeur, le foie et les reins en pâtissent. Il faut savoir que le coeur supporte très mal l'absence de protéines. À ce rythme, au bout d'un mois, il y a un risque d'arrêt cardiaque mortel à fibrillation ventriculaire." Heureusement que les aventuriers sont bien surveillés sur le camp et ont des médecins à disposition.

"C'est scandaleux"

En tout cas, pour le moment, les candidats de Koh Lanta 2020, les 4 terres et les autres saisons ne se sont pas plein de gros soucis de santé mis à part les retrouvailles difficiles de Brice avec la nourriture ou encore l'absence de règles pour Inès Loucif. Le médecin explique aussi que cette aventure est à risque surtout pour les femmes : "Avec cette importante perte de poids, le corps se met en sous-régime. C'est un phénomène qui arrive aux jeunes filles anorexiques. Pour que les ovaires fonctionnent et fabriquent des hormones, il faut un peu de graisse au niveau des hanches."

Le Docteur Jacques Fricke explique ensuite : "Là, comme les candidates, qui sont généralement d'un poids à peu près normal, en perdent beaucoup, l'axe entre le cerveau, l'hypothalamus, les ovaires mais également le tissu adipeux ne fonctionne plus alors que son rôle premier est de permettre la fabrication des hormones. La nature est bien faite. Pour qu'il y ait une grossesse, il faut une certaine réserve pour le bébé au cas où justement il y aurait peu à manger. Heureusement, tout rentre dans l'ordre en trois-quatre mois. Mais si ça perdure, il y a un risque d'ostéoporose."

Il ajoute : "En mourant de faim, ces candidats vont être victimes de pulsions alimentaires ou de boulimie. Sauf que ceux-ci ont perdu du poids et ont donc moins de masse musculaire et organique, par conséquent, ils brûlent moins de calories. Donc en remangeant beaucoup mais en brûlant moins de calories, il y a un réel risque de surpoids ou d'obésité (...) L'absence de protéines est extrêmement délétère. C'est scandaleux que ça puisse être autorisé et je suis étonné que ce genre de programme existe."

La production de Koh Lanta répond

La production de Koh Lanta 2020 a eu l'occasion de répondre à ces propos via TV : elle a notamment déclaré "qu'un infirmier urgentiste est présent sur les camps et un médecin effectue un contrôle avant chaque jeu" avant de préciser : "On ne s'est jamais caché que sur l'avis du médecin, et en général après la réunification, il peut donner des cocktails à base de lait et de bananes. De plus, les récompenses aux épreuves de confort sont adaptées en fonction des carences, il y a toujours de la viande donc ils ne sont pas privés d'apport de protéines (...) Ce n'est qu'un jeu, on ne va pas mettre des gens en danger." Logique !