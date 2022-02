Koh Lanta 2022 : gardiens, sécurité... cette fois, la prod a vraiment mis le paquet pour éviter la triche

"Nous sommes surveillés en permanence" : Mattéo confirme que c'était impossible de tricher dans Koh Lanta 2022

Ce mardi 22 février 2022, Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) commence sur TF1. Et pour éviter les tricheries comme dans la saison All Stars 2021 (Teheiura avait assumé sa triche dans Koh Lanta, La Légende et d'autres aventuriers ont aussi triché), des nouvelles mesures ont été prises.

La production a pris des nouvelles mesures contre les triches, comme le producteur Julien Magne l'a indiqué à TV Mag. "Nous avions deux gardiens sur chaque camp disposant d'une embarcation pour intervenir si quelqu'un s'approchait de l'île" a-t-il expliqué, "Après chaque conseil, les candidats ont dormi à proximité d'un membre de l'équipe médicale et d'un assistant de production. Pour veiller à leur sécurité comme pour éviter les escapades nocturnes roboratives, ils étaient sous la surveillance d'un gardien qui opérait des rondes régulières".

Mattéo, qui fait partie du casting de Koh Lanta 2022 a lui aussi évoqué l'impossibilité de tricher sur cette aventure avec le totem maudit. "Il faut avoir un taux de confiance très élevé pour tricher, un culot énorme. Cela ne peut se dérouler que dans une saison All Stars. Nous, à la moindre connerie, on serait viré. Nous avons fait tellement de sacrifices pour venir là que cela ne nous traverse pas l'esprit !" a déclaré l'aventurier à Ouest France, en plus "nous sommes surveillés en permanence. Je me suis même demandé comment c'était possible que des candidats aient réussi à tricher...".

Denis Brogniart assure : "Il n'y a pas de triche sur cette saison"

Denis Brogniart a aussi été interrogé par TV Mag sur les possibles tricheries dans Koh Lanta, le Totem Maudit. "Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est qu'il n'y a pas de triche sur cette saison" a affirmé le présentateur, "Bien sûr que c'est plus surveillé ! Le gardien, au départ, était là surtout pour assurer la sécurité des aventuriers. Effectivement, maintenant, on renforce. Évidemment, nous avons été échaudés par ce qu'il s'est passé. On fait tout pour que ceci ne se reproduise plus jamais".

Quant aux fans de Koh Lanta qui ont été déçus par les tricheries dans Koh Lanta, La Légende, Denis Brogniart a avoué : "Je suis autant déçu qu'eux. Mais on ne va pas en faire des tonnes, et revenir en permanence sur cette dernière saison. On a eu des actes de tricheries. Ils ont été caractérisés, et on a pris une décision forte puisqu'il n'y a pas eu de dépouillement entre les deux finalistes".

"Mais je pense qu'il faut aussi relativiser. On peut être déçu ponctuellement par certaines attitudes. Mais globalement, les aventuriers, et même ceux qui ont triché, ont permis aux téléspectateurs de vivre de telles aventures... Qui n'a pas eu dans sa vie un moment d'égarement ? C'est tellement dur Koh Lanta" a-t-il ajouté, "Je ne les excuse pas, et je ne les excuserai jamais. Mais on peut aussi mettre le doigt dans le pot de miel".

"J'aurais bien foutu 2 / 3 claques à l'ancienne promotion" balance la prod de Koh Lanta après les tricheries

Lors de la conférence de presse en visio de la nouvelle saison le 4 février dernier, à laquelle PRBK était conviée, l'animateur Denis Brogniart, le producteur Julien Magne et la boss d'ALP Alexia Laroche-Joubert ont évoqué les tricheries passées. "J'aurais bien foutu 2 / 3 claques à l'ancienne promotion" avait déclaré Alexia Laroche-Joubert, "mais je suis très contente de la nouvelle". "On a appris courant novembre l'autre tricherie" a précisé le trio à propos de la deuxième tricherie, du coup sur le tournage de Koh Lanta 2022 "on a upgradé la sécurité sur le campement".

Et pourtant "vous recommencez sans riz" cette année encore a fait remarquer une journaliste. Julien Magne a alors répondu : "Il y a beaucoup d'autres saisons où il n'y avait pas de riz et on ne va pas s'étendre car on a beaucoup parlé de cette affaire mais (...) en Polynésie, sur le All Stars, ce n'était pas beaucoup plus dur que d'autres saisons. Toutes les saisons sont difficiles et exigeantes". "Il y a eu de nombreuses saisons qui ont commencé sans riz, il n'y a pas de lien de cause à effet" a-t-il assuré.

Denis Brogniart a de son côté réagi que ce manque de riz sur le camp, "ce n'est pas l'explication" pour la triche. Et "faut qu'on passe à la nouvelle saison. Fin de l'histoire" pour la tricherie.