Koh Lanta 2022 diffusé le mardi soir et pas le vendredi soir : la prod explique pourquoi

Koh Lanta 2022 diffusé les mardis soirs et non les vendredis : voilà les raisons

Comme vous le savez c'est officiel, Koh Lanta 2022 s'appelle Koh Lanta, le totem maudit et sera diffusé à partir du mardi 22 février 2022, à 21h10 sur TF1. Comme Koh Lanta All Stars alias Koh Lanta, La Légende, la nouvelle saison du jeu de survie animé par Denis Brogniart sera donc aussi diffusée tous les mardis soirs, au lieu des vendredis soirs habituels. La case horaire a donc changé pour toutes les saisons à venir ? Cela se pourrait bien. PRBK a assisté à la conférence de presse virtuelle de Koh Lanta ce 4 février 2022, et la production a expliqué pourquoi ils ont décidé de garder la diffusion le mardi à la place du vendredi.

La raison à ce changement de case horaire, c'est que "c'est plus simple pour la continuité des programmes" ont expliqué Alexia Laroche-Joubert (boss de la boîte de production ALP) et Rémi Faure (directeur des programmes chez TF1). Et s'ils ont choisi de décaler c'est aussi "parce qu'il y a plus de divertissement sur TF1 que par le passé : The Voice, Danse avec les stars, Mask Singer...". Les émissions à succès sont très nombreuses, alors il faut jongler dans la programmation.

>> Koh Lanta 2022 diffusé le mardi, Cyril Hanouna hallucine : "j'aurais dis 'On arrête tout !'" <<

Les jeunes seraient plus dispos le mardi que le vendredi pour mater Koh Lanta

La prod qui a parlé des nouveautés pour Koh Lanta 2022 a aussi précisé que le mercredi matin, en majorité, les enfants, n'ont pas école en province. Du coup, il n'y a aucun problème pour regarder l'émission en famille un soir de semaine, le mardi, vu que le mercredi ils n'ont souvent pas cours.

Et les jeunes, et plus précisément les 15-34 ans, sont plus disponibles le mardi soir que le vendredi soir pour la télévision. C'est sans doute parce que le week-end, ils sortent et voient leurs amis. Du coup, ce serait au contraire une meilleure stratégie de placer Koh Lanta 2022 (dont le casting a été dévoilé) à cette case du mardi 21h10.

Surtout que la saison All Stars avec Teheiura, Claude ou encore Laurent Maistret a "extrêmement bien marché le mardi".