Koh Lanta 2021 : y a t-il déjà eu des rapports intimes entre les candidats ? Denis Brogniart répond

Dans Koh Lanta 2021, les candidats rêvent de nourriture, de confort, d'une bonne douche, mais sûrement pas de se rapprocher de manière physique. Les anciens aventuriers, comme Inès Loucif, Brice (finaliste de Koh Lanta 2020) ou encore Laurent Maistret, sont unanimes : il est impossible de penser au sexe quand vous êtes sur l'île, si on exclut la saison annulée suite à des accusations d'agression sexuelle. Alors, oui, ils ont bien une boîte de préservatifs à disposition, mais elle ne semble avoir jamais servi.

Du sexe dans Koh Lanta ?

Les téléspectateurs se demandent quand même s'il y a déjà eu des rapports intimes dans l'histoire de Koh Lanta. Guillaume Pley et Jimmy Labeeu ont eu l'occasion de poser la question à Denis Brogniart dans leur émission Le QG : "Si vous me demandez s'il y en a déjà eu, je ne sais pas. Il y a une forme de discrétion, mais encore une fois, quand tu ne manges pas, ne te laves pas, ni le corps, ni les dents, la libido baisse", a répondu le présentateur de Ninja Warrior, District Z et Koh Lanta.

Des rapprochements à l'extérieur

En revanche, il y a bien eu des rapprochements après l'aventure. On pense à Jesta et Benoît, parents de deux petits garçons, Candice et Jérémy et à Alix et Mathieu de Koh Lanta : Les 4 terres, même s'ils n'ont pas officialisé leur couple. L'ex-candidate n'a d'ailleurs pas souhaité dévoiler la nature de leur relation dans une interview avec TV Mag : "Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais nous nous apprécions." Loïc et Lola (Koh Lanta 2020) ont eux aussi fait l'objet de rumeurs, mais aujourd'hui, il est sûr et certain qu'ils ne sont pas ensemble puisque Loïc fréquente l'ex-Miss Lucie Caussanel.