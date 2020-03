Koh Lanta 2020 : du sexe sur l'île entre les candidats ? Inès répond

Participer à Koh Lanta est-il un bon moyen pour pécho et avoir des relations sexuelles ? C'est la question à laquelle vient de répondre Inès - l'une des aventurières de l'édition 2020. Et sans surprise, les conditions de l'île ne seraient pas les plus confortables du monde...