Koh Lanta 2021 : où dort Denis Brogniart pendant le tournage ? Il se confie sur les coulisses

Alors qu'une saison All Star est en préparation, Koh Lanta est de retour sur TF1 avec une édition inédite où les règles du jeu vont complètement changer, notamment à cause des armes secrètes bien cachées sur l'île. Ces armes secrètes détiennent des pouvoirs assez importants comme le double vote ou encore l'annulation d'un collier d'immunité. Autant vous dire que les candidats de Koh Lanta 2021 ne vont pas se faire de cadeaux !

Où dort Denis Brogniart dans Koh Lanta ?

En tout cas, ce Koh Lanta 2021 s'annonce encore plus intense que les précédentes éditions, entre la survie, le manque de nourriture et d'hygiène, les stratégies et les armes secrètes qui viennent s'ajouter. Les nerfs vont donc être mis à rude épreuve, mais pendant que les aventuriers se battent pour garder leur place et aller le plus loin, que fait Denis Brogniart ? Où loge-t-il réellement ? Dans un hôtel, dans une cabane au fond du jardin (vous avez la réf ?), sur un bateau... ?

Si vous vous êtes toujours posés cette question, vous allez être heureux d'apprendre que le présentateur de Koh Lanta 2021 (ou Koh Lanta : Les armes secrètes) s'est confié sur les coulisses des lieux où il dort sur le plateau du QG de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu : "C'est très variable en fonction des saisons", commence Denis Brogniart avant de confier : "Dans la saison qui arrive sur TF1, pour respecter une espèce de bulle sanitaire et éviter que le coronavirus touche les équipes technique et les candidats, on s'est tous isolés. Du coup, on a loué un bateau de croisière. Du coup, j'étais logeais dans une cabine."

"tu vis dans de bonnes conditions"

L'animateur de District Z et Ninja Warrior poursuit : "Pendant quelques années, on a créé une base vie aux Fidji. On avait mis sur une île où il n'y avait rien, des containers. Un container par personne. Lorsque tu mets une fenêtre, une porte, un petit bureau, une petite salle de bain, un lit, une clim et un bon wifi, tu vis dans de bonnes conditions. Mais je dois avouer que je ne dormais pas dans un container. Les chefs de poste, on avait des petites maisons tropicales tout en bois. Et puis, certaines fois, on est à l'hôtel."

Denis Brogniart en dit ensuite un peu plus sur les conditions de tournage en Polynésie Française avec le coronavirus : "Pas de masque, ni pour les candidats, ni pour moi pendant les tournages. Par contre, je mettais un masque en dehors. Sur le bateau, on était tous avec un masque. On faisait hyper attention (...) On a adapté les moyens techniques. Par exemple, les perches des micros étaient plus longues, pour permettre à l'ingénieur du son de respecter les distanciations, pareil pour les cadreurs."