Koba LaD ne connait pas (et n'aime pas) Bob Marley : "Qu'est-ce qu'il raconte dans ses morceaux ?"

Cette semaine, c'est Chily qui est l'invité d'honneur du Planète Rap de Fred Musa sur Skyrock. A cette occasion, celui qui s'apprête à dévoiler la réédition de son album 5ème chambre a récemment convié son pote Koba LaD afin de parler de leur collaboration sur le titre Tout est calé et lui permettre de présenter en exclu son nouveau son intitulé Ça craint, qui traite notamment de ses galères durant le confinement et du manque de weed à cause de l'épidémie de Covid-19. Chacun ses priorités, on n'est pas là pour juger.

Koba LaD pas fan de Bob Marley

Pourtant, ce n'est pas pour cette nouvelle musique que Koba LaD - qui rêve déjà d'une fin de carrière, a fait parler de lui ce mardi 12 mai, mais pour une étonnante révélation. Alors que Fred Musa commençait à lui parler de Bob Marley et de son influence dans le monde musical, le rappeur a tout simplement déclaré, "Je n'ai rien écouté de Bob Marley. Ça ne m'intéresse pas moi".

Une confession qui a choqué Chily, "il faut que tu essaies", mais également l'animateur qui a donc tout fait pour le convaincre de s'y intéresser. Néanmoins, plus têtu qu'une mule, Koba LaD s'est montré totalement fermé au sujet du chanteur. Après avoir balancé, "Qu'est-ce qu'il raconte dans ses morceaux ? Quand j'écoute un morceau, faut que je me ressente dedans", il n'a pas hésité à ajouter, "C'est pas une question de comprendre ou pas [l'anglais]. Mais, faut que dans tes textes, ce que tu essaies de faire ressentir à tes auditeurs, faut que je me ressente dedans."

Et tandis que Fred Musa tentait quand même de le réconcilier avec Bob Marley en lui faisant écouter le cultissime titre Jammin, le rappeur a préféré se rouler... une étrange "cigarette". Un hommage comme un autre au chanteur.