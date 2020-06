Kirikou, Astérix... découvrez les films les plus rediffusés à la télé, attention aux surprises

Vous ne regardez plus la télé parce que c'est toujours la même chose qui y est diffusée ? Vous n'avez pas tort. Quand M6/W9 ne s'amusent pas à re-mettre en boucle les épisodes de Malcolm ou Ma famille d'abord afin gratter l'attention des jeunes durant les vacances, de nombreuses autres chaînes de télévision, TNT ou non, comblent leurs grilles de programmes par des films bien connus du public afin de se garantir des audiences faciles. On l'a encore vu durant le confinement avec les cycles De Funès sur France Télévisions ou Harry Potter sur TF1.

Le menu maxi best-of des rediffs

A ce sujet, le CNC et le CSA ont établi leur bilan annuel du cinéma - repéré par nos confrères d'Allociné, qui met cette fois-ci en avant les 9 films qui ont été les plus diffusée à la télévision française depuis 2010 (seules les chaînes gratuites sont concernées). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des surprises.

Non seulement ce sont les films d'animation qui dominent ce classement - et aucun n'appartient à Disney, mais surtout, les rares films "adultes" également présents ne sont pas forcément les plus mémorables dans notre imaginaire. Ainsi, oubliez Les Bronzés, Les Gendarmes, Les Visiteurs ou même Les Sous-doués que l'on a pourtant l'impression de revoir tous les mois, les dirigeants des chaînes françaises ont des goûts surprenants.

TOP 9 des films plus diffusés en France depuis 2010 :

9 - Les Douze Travaux d'Astérix (1975) : 30 diffusions (3,3 diffusions en moyenne par an)

8 - Astérix chez les Bretons (1985) : 31 diffusions (3,9 diffusions en moyenne par an)

7 - Astérix et la surprise de César (1985) : 32 diffusions (4 diffusions en moyenne par an)

6 - Les 11 commandements (2003) : 32 diffusions (4 diffusions en moyenne par an)

5 - Nikita (1989) : 33 diffusions (3,7 diffusions en moyenne par an)

4 - Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ (1982) : 33 diffusions (3,7 diffusions en moyenne par an)

3 - Kirikou et la sorcière (1995) : 36 diffusions (4 diffusions en moyenne par an)

2 - Delphine 1, Yvan 0 (1996) : 38 diffusions (4,2 diffusions en moyenne par an)

1 - Kirikou et les bêtes sauvages (2004) : 43 diffusions (4,8 diffusions en moyenne par an)