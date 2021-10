Kinder Bueno : Ferrero imagine une paire de sneakers en édition ultra limitée pour les 30 ans

Ferrero fête les 30 ans de Kinder Bueno

Attention, coup de vieux : cette année, cela fait 30 ans que Ferrero tente de nous faire croire qu'un Kinder Bueno se partage avec quelqu'un d'autre. Et si, à ce jour, on ne connait personne qui a déjà osé diviser en deux un tel goûter, la marque de chocolat a néanmoins souhaité célébrer cet anniversaire en prônant une nouvelle fois la générosité.

En effet, comme on peut le découvrir sur le compte Facebook officiel de Kinder Bueno, Ferrero a tout simplement décidé d'offrir un très joli cadeau à ses fans les plus gourmands. Au programme ? N'espérez pas recevoir votre poids en friandises, l'entreprise a préféré opter pour quelque chose de bien plus original et stylé.

Une paire de sneakers absolument incroyable

Ainsi, c'est tout simplement une paire de sneakers réalisée en hommage à Kinder Bueno qui a été confectionnée pour ces 30 ans. Une édition collector limitée à 90 exemplaires, qu'il est désormais possible de gagner gratuitement sur le site de la marque via un concours organisé du 18 au 31 octobre 2021. Le principe est simple : à travers un jeu de mémoire, il faut réussir à rassembler différentes paires d'objets afin d'être automatiquement inscrit à un futur tirage au sort.

Et dans les faits, que vaut cette paire de chaussures ? Si elle n'a pas été imaginée en collaboration avec une marque déjà puissante sur le marché comme Nike, adidas ou Reebok, elle n'en reste pas moins très sympa avec un design qui reprend les couleurs de ce chocolat (rouge, marron, blanc) ainsi que l'esthétisme de son emballage avec cet effet de vague de lait. Simple mais efficace, on est clairement sous le charme et nos pieds (taille 41, hum hum) rêvent déjà de la chausser !

Par ailleurs, on ne sait pas si une boîte a également été conçue avec cette paire, mais le possible prototype teasé sur le site est absolument incroyable avec une forme qui reprendrait potentiellement l'emballage des Kinder. Déjà un classique. Oui, Lidl et ses chaussures a clairement de la concurrence !