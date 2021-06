Lidl : ses sneakers de retour cet été, des bouées et des tongs également au programme

On ne sait pas si l'Allemagne remportera l'Euro 2020 dans les semaines à venir, mais on sait déjà que le pays sera fortement représenté cet été sur les plages de France. Et pour cause, Lidl vient de l'annoncer, ses célèbres sneakers au prix dingue de 12,99€ - qui ont créé un véritable engouement l'an dernier, vont effectuer leur grand retour en magasins. Le twist ? Il s'agira d'une nouvelle version, un peu plus travaillée que la première.

Lidl remet en vente ses propres sneakers

La date est déjà connue : c'est donc le 5 juillet prochain que la petite soeur de la désormais mythique sneaker jaune et bleue de Lidl (et un peu rouge) sera mise en vente en France. Une bonne nouvelle pour tous les adeptes de la mode et les collectionneurs puisque la première édition, victime de sa propre hype, était rapidement passée en rupture de stock et avait ensuite vu des revendeurs peu scrupuleux la proposer à des prix délirants sur certains sites de revente. Néanmoins, on s'en doute, au regard de ce nouveau design il faudra se montrer très rapide pour espérer repartir avec.

Mais ce n'est pas tout, la jolie paire de sneakers ne débarquera pas toute seule dans les rayons. On peut le découvrir dans une publicité dévoilée par Lidl, l'entreprise proposera également un ensemble parfait pour passer de bonnes vacances cette année. Au programme ? Une bouée gonflable à 4,99€, une serviette de plage en éponge à 9,99€ et bien évidemment, la classique paire de tongs à 4,99€.

