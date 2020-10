Alerte : les sneakers Lidl débarquent en France, préparez-vous au drop

Les sneakers Lidl débarquent enfin en France

L'été 2020 a été marquée par un drop mode qu'on n'avait pas vu venir : la collection de claquettes, chaussettes et sneakers de Lidl. La ligne de vêtements et de chaussures avait créé le buzz en juillet 2020, se vendant en quelques heures à peine dans les magasins Lidl en Allemagne et en Belgique. Les baskets avaient été rapidement sold-out. Elles avaient même été vendues des fortunes sur les sites de resell comme eBay ou StockX (jusqu'à parfois 1 500 euros la paire alors qu'elle avait été vendue moins de 13 euros au départ).

Au point que même les Français avaient été nombreux à demander que la collection mode signée Lidl arrive en France. Quelques jours après, c'était officiel, la France aurait aussi droit aux sneakers Lidl avant l'a fin d'année 2020. Et bonne nouvelle, la promesse a été tenue, l'enseigne discount et pourtant ultra trendy pour le coup a annoncé l'arrivée des baskets Lidl en France. la date de sortie ? A partir du samedi 14 novembre 2020. Elles seront en vente dans les 1 500 supermarchés Lidl du pays. Mais attention, "les articles de la collection seront vendus en quantités limitées" a précisé le communiqué de presse. De quoi laisser présager un drop sold-out en quelques heures...

Vous pourrez shopper le total look street

En plus des sneakers Lidl, vous pourrez acheter les autres articles pour vous créer la tenue complète. Au total, vous pourrez ainsi acheter 4 produits : les sneakers au prix de 12,99 euros la paire (les pointures vont du 37 au 40 pour les femmes et du 41 au 46 pour les hommes), la paire de claquettes à 4,99 euros idéale pour traîner chez vous ou pour l'été 2021, les chaussettes de sport à 2,99 euros pour les porter en mode total look avec les baskets ou les claquettes et le tee-shirt à 4,99 euros, histoire d'affirmer votre style jusqu'au bout.

Et si ces vêtements et ces chaussures Lidl plaisent autant, c'est pour leur esprit nineties du design, le côté street, les couleurs vives bleu, rouge et jaune et la logomania à la Off-White, et Louis Vuitton. Le tout à des prix carrément cassés.