Lidl sort une collection avec claquettes, chaussettes et sneakers : on valide ?

La collection signée Lidl intrigue

McDonald's avait bien sorti une collection capsule sur les burgers, alors pourquoi pas Lidl ? Le supermarché a lui aussi décidé de se lancer dans la mode avec une ligne de vêtements et de chaussures aux couleurs de l'enseigne (bleu, jaune et rouge). Une collection composée d'une paire de sneakers (12,99€), d'une paire de claquettes (3,99€), de chaussettes (0,99€) et d'un tee-shirt (3,99€). En découvrant ces pièces surprenantes, les internautes ont été nombreux à les commenter, au point de placer Lidl en TT France sur Twitter.

Et si la majorité des twittos ont été surpris en découvrant ces créations Lidl, ils les ont aussi et surtout validées. A la fois pour les couleurs primaires et flashy qui sont tendances et pour leur design street. Et ce qu'ils kiffent encore plus, ce sont les prix, extrêmement bas. Certains rêvent même de pouvoir dévoiler leur combo claquettes-chaussettes qui vient de l'entreprise de distribution cet été. Et d'autres ont aussi demandé à Virgil Abloh, après sa collab avec Ikéa, d'en faire une avec Lidl.