Sneakers Lidl : c'est officiel, la France va aussi y avoir droit

Les sneakers Lidl vont débarquer en France

Après Decathlon et sa paire Revival, c'est la ligne Lidl avec claquettes, chaussettes et sneakers qui avait enflammé Twitter. Les internautes avaient été très nombreux à commenter ces pièces street aux couleurs de l'enseigne low-cost, que ce soit pour rire de la collection mais aussi pour la valider. Beaucoup espéraient en effet pouvoir shopper ces produits pas chers et trendy, mais ils n'étaient pas encore dispos en France et les revendeurs ne se gênaient pas pour revendre les baskets Lidl jusqu'à parfois 500 euros, comme si c'était une paire Dior, Gucci ou encore Balenciaga. Mais bonne nouvelle pour les sneakers addict français : elles vont bientôt arriver en France !

Michel Biero, directeur exécutif des achats et marketing chez Lidl France, a en effet confié au Parisien : "Le problème, c'est qu'on doit passer commande neuf à douze mois à l'avance", donc les baskets Lidl, "on les aura probablement d'ici la fin de l'année" 2020 dans les magasins français. Avant l'année prochaine, vous pourrez donc acheter ces modèles qui ont fait parler sur les réseaux. Et en attendant leur sortie dans l'Hexagone, "la marque envisage d'organiser un jeu concours sur les réseaux sociaux avec comme lot les articles de la nouvelle ligne de vêtements Lidl, dont certainement une cinquantaine de paires de cette basket".

Un succès surprise

Mais comment Lidl a eu l'idée de cette ligne de vêtements, d'accessoires et de chaussures ? C'était en 2018, lors de la présentation de la 5ème collection Esmara by Heidi Klum, la collab entre Lidl et la top Heidi Klum, en marge de la Fashion Week d'Amsterdam. Les influenceurs qui étaient invités à l'event avaient kiffé les chaussettes blanches avec le logo Lidl qui étaient offertes. A ce moment là, l'entreprise avait compris qu'une collection estampillée avec le logo Lidl pourrait plaire.

Mais rien n'était sûr. "A l'époque, je n'y ai pas cru du tout" a même avoué Michel Biero, "Si vous m'aviez dit il y a quelques mois que des chaussures Lidl estampillées du logo allaient faire le buzz...". Cependant, il en avait quand même commandé 230 paires pour les influenceurs, au cas où.