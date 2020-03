Decathlon casse internet (et son site) avec ses sneakers Revival, vendues en édition limitée

Pour rappel, les Revival c'est un peu la paire de sneakers blanches confortable et idéale pour le running (ou pour se la péter au lycée / au travail / à la Paris Fashion Week). Parce que oui, ces baskets sont parfaites pour aller courir et faire vos exercices de sport, mais elles sont aussi canons pour votre feed Instagram. D'ailleurs, Decathlon l'a bien compris et avait dévoilé des photos stylées dignes de photos Insta d'influenceurs.

Les twittos craquent

Non seulement le site de Decathlon a crashé, mais en plus les internautes pètent des câbles sur Twitter . Tristes, déçus, en colère... Ils sont passés par tous les stades en voyant que l'e-shop a planté. A part les rares chanceux qui ont réussi à se dégoter une paire de Revival, la majorité des twittos n'a pas pu acheter le Graal. Et du coup, ils l'ont vraiment mauvaise. Mais genre beaucoup. Entre celles et ceux qui ont pu sélectionner leur pointure ou carrément réussi à ajouter l'article au panier avant que tout s'arrête ou encore celles et ceux qui n'ont même pas pu se connecter, les acheteurs sont nombreux à se retrouver sans rien.