Kim Glow lâchée par une marque après ses propos chocs ? Elle donne sa version et veut porter plainte

Kim Glow lâchée par une marque après ses propos chocs : elle rétablit la vérité

Après ses propos chocs et ecoeurants sur son argent, Kim Glow a été lâchée par une agence de voyages. Et si en réalité, ce n'était pas le cas ? Et si la marque n'avait pas été entièrement honnête ? L'ex-candidate des Anges 9 a tenu à rétablir la vérité sur cette histoire tout en dévoilant qu'elle allait faire appel à la justice.