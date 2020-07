KFC s'associe à Beyond Meat pour tester des nuggets végétariens fidèles aux "vrais"

Manger dans un fast-food quand on est végétarien, ça peut rapidement devenir un vrai casse-tête. Pourtant, les plus grandes enseignes innovent pour proposer plus de choix et d'alternatives végétariennes et/ou vegan à leurs clients. En 2019, KFC a par exemple proposé de façon très limitée le menu "Beyond Fried Chicken", son alternative végétarienne au poulet frit. Et cette fois, ce n'est pas une blague contrairement au burger au chou-fleur.

Beyond Fried Chicken débarque en Californie

Après ces premiers tests, KFC va déployer ce nouveau menu dans près de 50 restaurants situés en Californie, notamment à Los Angeles et San Diego, dès le 20 juillet et ce jusqu'à épuisement des stocks. Comme le précise CNN, la chaîne de fast-food va suivre les ventes de ce menu afin de déterminer s'il sera (ou non) proposé plus largement dans les restaurants américains à l'avenir.

Ce bucket végétarien de 6 ou 12 pièces est nommé le Beyond Fried Chicken et a été développé par KFC et Beyond Meat, un producteur de substituts de viandes basé à Los Angeles. Le site de la chaîne de fast-food promet que ce substitut contient "les saveurs du célèbre poulet frit de KFC" et possède "une texture qui ressemble et se détache comme un blanc de poulet", le tout sans aucune trace de produit animal. Bref, des nuggets de poulet mais sans poulet !

Les autres alternatives végétariennes dans les fast-food

KFC n'est pas la première à proposer une alternative végétarienne. A partir de 2019, Burger King a testé son Impossible Whopper, un burger sans viande. Disponible dans 25 pays européens depuis novembre dernier, le sandwich n'est malheureusement pas disponible chez nous. De son côté, McDonald's propose en France son Grand Veggie, un burger composé d'une galette panée aux légumes et à l'emmental. De quoi régaler tout le monde !