Kevin Guedj hospitalisé et atteint du coronavirus ? Carla Moreau donne de ses nouvelles

Contrairement à Nikola Lozina, qui s'est fait une déchirure et a perdu une dent, et Benjamin Samat, qui s'est blessé au pied à cause de Julien Tanti, Kevin Guedj, lui, est reparti en un seul morceau du tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5. Aucune blessure, aucun problème, une bonne chose sauf que le chéri de Carla Moreau a finalement rencontré des soucis de santé après l'aventure. Comme l'a confié la maman de Ruby, il est actuellement à l'hôpital.

"Ce n'est absolument pas le coronavirus"

Afin de rassurer les abonnés de Kevin Guedj, Carla Moreau a donné des nouvelles de son fiancé tout en expliquant qu'il n'a pas été contaminé par le coronavirus : "On a passé la journée et la nuit aux urgences. Hier midi, il s'est senti pas bien sur la route. Il a eu une grosse poussée de fièvre, ses muscles se sont contractés, donc on est directement partis aux urgences. Il y est resté cinq heures puis ça allait mieux donc on est ressortis."

Sauf que quelques heures après sa sortie de l'hôpital, Kevin Guedj s'est de nouveau senti mal : "On a alors décidé de le ramener aux urgences. Là, ils l'ont gardé, ils lui ont fait plein de bilans, d'analyse. Ce n'est absolument pas le coronavirus. Donc on est déjà rassurés. Les médecins pensent que ça peut être une grosse insolation et un infection alimentaire. Pour l'instant, ils ne savent pas, ils attendent les résultats des tests", a confié l'ancienne pote de Manon Marsault sur Snapchat le lundi 10 août.

"Kevin Guedj allait beaucoup mieux"

Après sa nuit passé aux urgences, Carla Moreau est retournée voir Kevin Guedj le lendemain : "Je n'ai pas pu rester à cause du coronavirus. On ne peut pas rester comme avant. Hier, j'ai eu le droit de rester car on était aux urgences. Kevin allait beaucoup mieux, la fièvre est tombée donc ça c'est génial il a son téléphone donc il va pouvoir me donner des nouvelles ce soir. J'espère que je pourrais le récupérer demain pour qu'il rentre à la maison." Le fraté de Julien Tanti n'est pas encore rentré chez lui puisque la maman de Ruby a posté une photo sur Insta sur laquelle on peut lire : "Vite que papa rentre à la maison."