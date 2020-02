Kev Adams : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la star du film Les Profs

Son rôle de Boulard dans Les Profs ne devait pas être si important

Celui qui a avoué être partant pour la saison 2 de Mask Singer sur TF1, où il a été juré dans la saison 1, a failli n'avoir qu'un petit passage dans Les Profs. Comme l'a indiqué Allociné, les premiers jets du scénario plaçaient Boulard (incarné par Kev Adams) comme un simple camarade de classe, avec peu de lignes à dire. Sauf que Pierre-François Martin-Laval alias Pef, le réalisateur, a petit à petit étoffé ce personnage de cancre au côté de l'acteur. Et au final, il s'est retrouvé avec le rôle le plus important parmi les élèves. Pef a même écrit les répliques de Boulard en s'inspirant de ses propres mots lorsqu'il était écolier. Un véritable travail de réécriture.

Sa mère travaille avec lui

En plus de se produire sur scène et de tourner dans des longs-métrage, Kev Adams a créé sa société de production : My Family. Et devinez qui en est la directrice générale ? Sa mère, Nathalie Smadja. En 2016, il avait même avoué à Gala : "J'ai la chance d'avoir une mère exceptionnelle. Elle gère tout, elle est toujours là pour moi". Pourquoi avoir engagé sa maman ? "Ma mère en avait vraiment assez de son travail, elle était fatiguée de la routine métro-boulot-dodo" avait-il déclaré.

Et en plus, cela lui permet aussi de pouvoir être à ses côtés plus régulièrement entre deux tournages ou deux spectacles : "Je l'ai aussi engagée dans mon équipe pour l'avoir plus souvent à côté de moi. C'est une femme exemplaire, elle m'a appris toutes les valeurs dont je suis fier aujourd'hui. En plus, elle a du talent. D'ailleurs, c'est très facile et très agréable de travailler avec sa mère, il suffit de définir des limites".