Kaya Scodelario enceinte de son 2ème enfant : la star du Labyrinthe dévoile son baby bump

La star et maman qui était aussi au casting de Pirates des Caraïbes 5, alias Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, et héroïne de Crawl d'Alexandre Aja, a aussi dévoilé son baby bump sur le red carpet. Le 17 septembre 2021, au Henley Festival 2021 en Angleterre, Kaya Scodelario a posé avec son mari Benjamin Walker sur le tapis rouge, dans la même robe longue fleurie que sur son selfie pour annoncer qu'elle était enceinte.

Kaya Scodelario et Benjamin Walker sont très discrets sur leur vie privée

Kaya Scodelario et Benjamin Walker s'étaient rencontrés en 2014, sur le tournage du film The King's Daughter (The Moon and the Sun en VO). L'acteur Benjamin Walker est surtout connu pour avoir joué dans les films Abraham Lincoln, chasseur de vampires, Au coeur de l'Océan et Un choix (The Choice en VO). Ils s'étaient mariés en décembre 2015 et leur premier enfant, un fils, est né en novembre 2016.

Celle qui jouait aussi une championne de patinage dans la série Spinning Out sur Netflix, qui n'aura pas de saison 2, s'était confiée sur son métier d'actrice et sur la maternité au Evening Standard en 2018. "Quand j'ai commencé, je cherchais juste un emploi, je voulais juste travailler" avait expliqué Kaya Scodelario, "J'ai juste aimé faire ça et je n'ai jamais pensé que j'aurais l'opportunité de le faire et je me sens toujours si chanceuse de pouvoir le faire. Chaque rôle qui se présente à moi, je suis juste tellement excitée". "Mais maintenant, je pense qu'en tant que maman, je dois être plus pointilleuse si je dois partir pendant 6 mois à l'autre bout du monde" avait-elle précisé.