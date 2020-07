Kanye West ne voudrait plus voir Kim Kardashian... et ne lui répondrait plus du tout

Kanye West refuserait de voir sa femme

Sur Twitter, Kanye West a encore craqué en s'en prenant à sa femme, Kim Kardashian, allant même jusqu'à l'accuser de tromperie avec Meek Mill. Le rappeur qui avait été diagnostiqué bipolaire ne voudrait carrément plus revoir son épouse d'après les sources de TMZ. "Kanye West rend la tâche difficile à Kim Kardashian pour qu'elle ne réussisse pas à le joindre - il esquive certains appels et rejette ses demandes de le rejoindre dans le Wyoming" a écrit le tabloïd.

En plus d'ignorer ses appels et ses messages, l'artiste aurait même refusé que la star de télé-réalité entre dans leur ranch du Wyoming, là où il s'est réfugié depuis son pétage de plomb. "Kim a essayé de parler à Kanye de son état mental... mais il n'est pas réceptif" est-il précisé, "elle a essayé à deux reprises de prendre l'avion pour se rendre au ranch où Ye séjourne pour l'aider, mais il a refusé de la voir les deux fois".

Kim K "savait que quelque chose n'allait pas"

Avant tous ces dramas, "Kim était cependant préoccupé par le comportement de Kanye", et ce "bien avant le meeting" où il a fini en pleurs en se présentant comme candidat à la présidentielle US de 2020. Kim Kardashian "s'était inquiétée au début du mois, lorsqu'il était en République dominicaine, et qu'elle avait pris l'avion pour être avec lui... et qu'elle avait alors su que quelque chose n'allait pas".

"Kim avait dû quitter Kanye pour retourner auprès de leurs enfants, et après cela - sans le savoir - il est allé en Caroline du Sud pour son meeting, et tout s'est dégradé à partir de là" a précisé la source. La mère de famille n'était donc pas au courant pour ce rassemblement politique, il aurait géré ça sans elle, dans son dos. Leurs discussions seraient même inexistantes depuis ce fameux dimanche 19 juillet 2020, "il y a eu très peu de communication entre mari et femme depuis qu'il s'est envolé pour son meeting en Caroline du Sud le week-end dernier, et zéro face time".