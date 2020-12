Kanoé réagit aux vidéos de Julien Beats : "C'est le meilleur, il est trop fort" (Interview)

À seulement 12 ans, Julien Beats est devenue la nouvelle star de YouTube grâce à ses vidéos où il critique sans langue de bois les albums de rap. Il a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a même été invité dans TPMP pour parler du buzz autour de lui. "Je me fais reconnaître mais après c'est normal, mais on est là quoi, on fait notre petite vie tranquille", a notamment confié Julien Beats, validé par Booba, sur le plateau de Cyril Hanouna. De leur côté, les internautes sont aujourd'hui curieux de savoir à quel artiste s'attaquera le YouTubeur prochainement.

Kanoé donne son avis sur Julien Beats

Et si sa prochaine cible était le rappeur Kanoé avec son nouvel album "Savies", sorti le 4 décembre 2020 ? En attendant de le savoir, l'artiste, qui a fait le buzz avec un freestyle à 13 ans, a donné son avis sur Julien Beats en interview avec PRBK : "C'est le meilleur, il est trop fort ce petit. D'ailleurs, j'espère qu'il ne va pas faire une vidéo sur 'Savies' parce que sinon, il va m'allumer."

Le rappeur de 16 ans avoue ensuite : "Il n'écoute pas les sons jusqu'au bout, donc j'ai peur qu'il juge peut-être un peu trop vite le son, mais non, très très fort." Si vous voulez voir la suite du Match ou Next de Kanoé, rendez-vous dans notre diaporama !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.