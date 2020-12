Booba, Maes, 13 Block... Les rappeurs valident JulienBeats, 12 ans, et ses critiques rap géniales

La star de YouTube a multiplié les vidéos d'écoutes

La ligné édito de sa chaîne YouTube ? Les vidéos de premières écoutes. JulienBeats s'est ainsi filmé en écoutant les albums "16" de Wejdene, "OXYZ" de Squeezie, "My Life" de Michou, "Machine" de Jul, "QALF" de Damso ou encore "Enna" de PLK. Mais c'est surtout depuis quelques jours, avec ses critiques de "BLO II" de 13 Block et "Stamina" de Dinos qu'il s'est fait connaître sur les réseaux.

Ce qui plaît ? Non seulement, ses vidéos sont très drôles, Julien balance des punchlines à mourir de rire et n'hésite pas à sortir ses pistolets Nerf entre deux morceaux. Mais en plus, il a vraiment du talent. Du rythme dans ses explications, des arguments et une franchise à toute épreuve : quand il kiffe, il le dit, mais quand il déteste, il n'a pas peur de le dire non plus.