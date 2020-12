JulienBeats dans TPMP : école, parents, succès sur YouTube... Le chroniqueur rap se confie

JulienBeats dans TPMP : il se confie sur son buzz

Ce jeudi 3 décembre 2020 dans TPMP sur C8, Cyril Hanouna a révélé qu'il pourrait quitter l'émission pour le PSG. Mais l'animateur a aussi reçu un invité très spécial sur le plateau : JulienBeats, le fan de rap qui fait le buzz avec ses vidéos sur YouTube. A seulement 12 ans, il a un énorme succès sur les réseaux grâce à son franc-parler et ses avis sur les albums de rappeurs.

"Comment ça se passe à l'école ?" lui a demandé Cyril Hanouna. "Ben je me fais reconnaître mais après c'est normal, mais on est là quoi, on fait notre petite vie tranquille" a expliqué JulienBeats, devenu la star de son école. Mais pas question pour lui de changer à cause de sa célébrité : "Non, faut rester comme on est quoi, faut pas prendre la grosse tête, faut rester normal". Quant à ses parents, "ils étaient contents, ils étaient fiers de moi" a-t-il confié, avouant qu'ils avaient vu ses vidéos seulement "après le buzz".

Ses grands frères remercient les internautes

Ses grands frères, Alexandre et Raphaël, étaient également présents dans TPMP. Ce sont eux qui s'occupent de gérer leur frangin dont la notoriété a explosé. Une façon de l'entourer et de le protéger. "Il faut le protéger parce qu'il a que 12 ans en fait mais heureusement qu'il a que 12 ans parce que c'est son âge qui le protège en quelque sorte" a indiqué Alexandre.

C'est "un phénomène", "c'est incroyable ce qui nous tombe dessus, bravo à lui" a ajouté Raphaël, qui a précisé à propos du processus créatif des vidéos YouTube : "On le laisse faire ce qu'il veut dans ce qui fait, dans ses vidéos". Les grands frères de JulienBeats ont aussi voulu remercier "l'ensemble des gens qui l'ont amené jusqu'ici" et "la bienveillance" des internautes.

"Tu peux fracasser tout le monde on va te kiffer quand même parce que t'es drôle" a aussi souligné Cyril Hanouna, JulienBeats ne se gênant alors pas pour le clasher avec humour sur ses goûts musicaux.