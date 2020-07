Kaaris insulté et caillassé à Cannes : un proche du rappeur donne sa version des faits

Que s'est-il passé à Cannes dimanche dernier ? Plusieurs vidéos circulant sur Twitter et Snapchat montraient le rappeur Kaaris à bord de son yacht, en train de se faire insulter par une bande de jeunes lui lançant des projectiles depuis le port. Selon certains twittos, tout aurait débuté par un accrochage, alors que la voiture du rappeur aurait grillé la priorité à un livreur Uber en scooter. Les insultes auraient alors fusé et l'équipe de Kaaris s'en serait physiquement pris au chauffeur. En apprenant ça, les "mecs du quartier" auraient voulu attraper Kaaris, qui aurait pris la fuite.

Un proche de Kaaris s'exprime sur la rixe à Cannes

Une version différente de celle d'un des proches du rappeur de Sevran, qui a témoigné sur Snapchat. S'il a confirmé qu'une "baffe" avait été donnée à un conducteur d'une Vespa bleue qui aurait provoqué Kaaris et ses amis sur le port, il dément le fait qu'il ait pris la fuite à bord du yacht : "En fait on a pris deux yacht et le deuxième, celui qu'ils ont pris à partie, Kaaris n'était même pas dessus, y avait que deux potes à nous et ils en ont fait tout un fromage. Ils ont fait les kékés, on dirait qu'ils ont réveillé Cannes. Ils ont fait du boucan plus qu'autre chose. Le débat est clos".

Une enquête pour "violences réciproques" a été ouverte et selon le Parisien, l'ennemi de Booba pourrait être auditionné dans les jours qui arrivent. Son avocat Me Yassine Yakouti a expliqué ce 30 juin : "Mon client n'a participé à aucune rixe et n'a donc porté de coups sur personne. Cette histoire n'a aucun fondement et vise simplement à instrumentaliser la justice pour demander des dommages et intérêts".