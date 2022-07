Kaaris accusé de violences sur son ex-femme : un audio violent publié, Booba s'en mêle

Après avoir été condamné à 18 mois de prison avec sursis suite à sa bagarre avec Booba à Orly en 2018, Kaaris pourrait bien repasser devant la justice. En début de semaine dernière il a été visé par une plainte pour "violence volontaire et non-assistance à personne en danger" par son ex-femme, Linda P.

D'après Le Parisien, l'agression se serait déroulée le 19 janvier 2021. La jeune femme aurait subi des coups de pieds et de poings et aurait eu les ongles arrachés suite à la violence du rappeur. A cette époque, elle n'avait déposé qu'une main courante, par peur de recevoir des représailles de la part de son ex. Elle craignait qu'il tente de la faire taire pour préserver sa carrière. Elle aurait également porté plainte contre Marion P., la nouvelle petite amie de Kaaris, pour "non assistance à personne en danger".

Kaaris nie les accusations

Interrogé par Le Parisien, Me Yassine Maharsi, l'avocat de Kaaris et de Marion P., se dit très serein pour celui qui a refusé l'octogone face à Booba : "Mon client nie catégoriquement ces accusations fallacieuses de violences. Une plainte pour dénonciation calomnieuse sera déposée sans tarder. Son ex-compagne se fait passer pour une victime parce qu'elle est l'agresseure. C'est une méthode, hélas, très banale et qui est vouée à l'échec. La justice fera son office est c'est une très bonne chose". Le parquet d'Évry-Courcouronnes (Essonne) a ouvert ce vendredi une enquête préliminaire.

Linda balance un audio terrifiant, Booba la soutient

Sur Twitter, l'ex-femme du rappeur a publié un audio qu'elle aurait enregistré au moment de l'agression. Booba, qui est en guerre avec Kaaris depuis plusieurs années, s'est empressé de partager cette dispute qui semble très violente.