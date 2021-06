Kaamelott - Premier Volet : Perceval, Léodagan, Lancelot... de retour sur de nouvelles images

Le retour de Kaamelott se dévoile

"Ca se rapproche". Comme l'a rappelé Alexandre Astier, la sortie de Kaamelott - Premier Volet, le premier film d'une future trilogie adaptée de la cultissime série de M6, va bientôt faire son apparition au cinéma. Après avoir vu sa date de sortie être repoussée de nombreuses fois, la faute à l'épidémie de Covid-19 et à la fermeture des salles, cet épisode est désormais attendu le 21 juillet prochain sur grand écran !

Et alors que l'excitation des fans ne fait que grimper, l'interprète d'Arthur a choisi de récompenser leur patience ce jeudi 10 juin 2021. En attendant une nouvelle bande-annonce, Alexandre Astier a en effet profité de son compte Twitter pour mettre en ligne de nombreuses affiches/photos inédites.

Les personnages s'affichent

Au programme ? On y retrouve une multitude de personnages, qu'ils soient cultes (Roi Burgonde, Léodagan) ou nouveaux (Quarto, Alzagar), accompagnés de quelques citations à venir dans le film (voir ci-dessous). Un détail loin d'être anodin puisque ce teasing nous prépare déjà à l'ambiance générale de cette histoire.

De fait, si l'humour emblématique de Kaamelott sera toujours présent, en témoignent notre Loth (Rollin) adoré, "Absque Argento... Et zut, j'ai plus la suite !" et notre irremplaçable Perceval (Franck Pitio), "On enfile des habits de couleurs vives pour faire croire à l'ennemi qu'on est venimeux", on peut également constater que le côté sombre de l'intrigue, mis en place lors des dernières saisons, sera toujours aussi important, "Personne ne sait où est Guenièvre... Et personne ne le saura jamais !" dixit Lancelot (Thomas Cousseau).

Un film surprenant

Pour rappel, Alexandre Astier avait confié en 2020 au magazine Première que ce Premier Volet a été pensé pour surprendre le public, "Moi, je ne fais pas du fan service. Je préfère prévenir : il suffit qu'on m'emmerde trois fois en disant 'fais plus rouge' et je vais faire plus bleu".

Le papa de Kaamelott l'avait précisé, plus que pour combler les fans, il a imaginé ce film pour nous emmener dans une direction inattendue, "Mon boulot c'est de surprendre, pas de donner ce qu'on attend. Si jamais je donne ce qu'on attend, ça veut dire que je n'ai pas bien travaillé."