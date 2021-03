Kaamelott Premier Volet : nouvelle date de sortie pour le film, rendez-vous à l'été 2021

Kaamelott au cinéma cette année

Hallelujah, les fans de Kaamelott vont pouvoir arrêter de sortir leur gif "On en a gros" à tout bout de champ, on a enfin des nouvelles concernant Kaamelott - Premier volet, le film qui fera suite à la célèbre série d'Alexandre Astier qui a pris fin en 2009 sur M6.

Ainsi, après avoir vu sa date de sortie être modifiée 3 fois l'an passé à cause de l'épidémie de Covid-19, le premier épisode de ce qui devrait être une trilogie vient de se voir attribuer par SND un 4ème créneau.

Arthur débarquera cet été

Au programme cette fois ? Alors que le virus est toujours actif en France et que les salles de cinéma sont toujours fermées, le studio de production a choisi une nouvelle date assez éloignée afin de se donner un peu d'espoir, mais également de marge pour réagir en cas de nouveaux problèmes. Aussi, sortez votre agenda et notez, c'est le 21 juillet 2021 que Kaamelott - Premier Volet devrait (ENFIN) débarquer dans les salles de cinéma.

Une date à prendre avec des pincettes tant que la crise sanitaire n'évoluera pas positivement, mais qui confirme une nouvelle fois la volonté de SND et d'Alexandre Astier de diffuser ce film sur grand écran. En 2020, là où de nombreux films étaient fatalement passés par les cases VOD (Bloodshot, Mulan...) ou SVOD (Forte, Pinocchio...), SND avait notamment déclaré : "Le film est reporté afin de garantir son accessibilité à tous les publics et la meilleure expérience collective possible. Alexandre Astier et SND restent impatients de pouvoir présenter au public ce film tourné en 70mm et résolument conçu pour les salles de cinéma".