Kaamelott - Premier Volet : Bruno Salomone absent du film, "faut engueuler Alexandre Astier"

Cependant, on vous rassure tout de suite, Bruno Salomone n'en veut absolument pas à Alexandre Astier. Il l'a d'ailleurs assuré, son absence du film est finalement logique, "Je ne sais pas quand se passe [l'histoire], mais ce n'est pas à l'époque où il y avait Caius Camillus, mon personnage. C'était des potes de chambrée." Par ailleurs, celui qui espère tout de même que le papa de Kaamelott se fera pardonner autrement, "Moi je dis qu'il faut faire un film sur Caius Camillus", ne garde que de très bons souvenirs de son expérience sur la série, "J'ai adoré travailler avec Alexandre Astier parce que c'est un petit génie".

Bruno Salomone l'a en effet confié, la méthode de travail de l'interprète d'Arthur est unique et extrêmement satisfaisante, "Il me dirigeait sans me regarder. Je trouvais ça génial qu'il dirige à l'oreille. C'est un musicien, il joue de cinq instruments je crois. C'est hyper agréable, parce que je suis sensible au son. Du coup, d'avoir quelqu'un qui y est aussi sensible..." Et selon lui, un tel fonctionnement est probablement le plus efficace sur un tournage "parce qu'on ne peut pas tricher avec la voix. (...) On sent les troubles, on sent l'erreur, on sent tout."

De fait, même si l'acteur ne sera pas présent dans ce premier film, son passé sur la série suffit à faire son bonheur aujourd'hui, "C'était hyper excitant. Et puis il est à la virgule près, il ne veut pas qu'on change un mot parce qu'il est précis, il sait ce qu'il fait. Et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait". Et qui sait, avec deux autres films au programme, un futur caméo est toujours possible...