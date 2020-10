Kaamelott : un acteur de la série est décédé

Le monde de la télévision n'est malheureusement pas épargné cette semaine. Après l'annonce du décès de Clark Middleton, l'une des stars des séries Blacklist, Fringe ou encore Twin Peaks, on apprend aujourd'hui la disparition de l'acteur français Jean-Marc Avocat - l'inoubliable interprète de Titus Nipius Glaucia dans la saison 6 de Kaamelott, décédé ce dimanche 4 octobre à l'âge de 72 ans.

Une passion pour le jeu jusqu'au bout

C'est sur Facebook qu'Emmanuel Meirieu (également vu dans Kaamelott avec son rôle de Manilius) a révélé la nouvelle, Jean-Marc Avocat a été victime d'un triple infarctus. Une douleur immense pour l'acteur, d'autant plus que Jean-Marc Avocat - qui était supposé jouer à ses côtés au théâtre ce lundi, n'a visiblement jamais rien perdu de sa passion pour la comédie malgré la situation.

"[dimanche] matin, il m'appelait pour me dire qu'il avait perdu connaissance dans la nuit de vendredi, qu'il était tombé, et qu'il était resté allongé comme ça, sur son carrelage, pendant 48 heures, sans boire, sans manger. Il m'appelait comme ça, allongé sur son carrelage. Je crois qu'il a attendu la dernière minute pour me le dire. Il voulait jouer. Il m'a dit qu'"il était couvert d'ecchymoses, à cause de la chute, mais que ça irait bien avec le rôle qu'il devait jouer demain." Il serait là. Il voulait jouer. "Il pouvait la tenir". Il m'a demandé de ne pas prévenir le samu, les pompiers. Parce qu'ils "le garderaient". Il voulait la jouer cette représentation. Je lui ai expliqué qu'il fallait, qu'il fallait le secourir, mais que j'arrivais, que je serai là, avec lui, à l'hôpital. Il a accepté."

Un acteur de talent

Véritable homme du théâtre avec des rôles dans de célèbres pièces comme Mon maître, Les Misérables, et reconnu pour sa réinterprétation de l'oeuvre de Racine durant laquelle il incarnait les personnages Phèdre, Andromaque et Bérénice en même temps sur scène, Jean-Marc Avocat a également marqué la télévision de son empreinte.

En plus de son rôle du chef de la milice dans la série d'Alexandre Astier, le comédien a notamment vu sa carrière se ponctuer d'apparitions dans des séries comme Louis la Brocante, Accusé, La Louve ou encore Le Retour d'Arsène Lupin.

Jean-Marc Avocat n'était pas attendu au casting du film Kaamelott - Premier Volet, attendu en novembre au cinéma, mais nul doute qu'un petit hommage lui sera réservé au moment de la promo.