K. Maro de retour sur scène après 10 ans d'absence : il enflamme l'Elysée Montmartre

C'est sous le signe de la nostalgie que Cyril Kamar, plus connu comme K. Maro, a fait son grand retour sur la scène de l'Elysée Montmartre ce samedi 29 mars 2020, 15 ans après le succès de Femme Like U. Dès son entrée sur scène, le rappeur se montre en grande forme et donne le coup d'envoi de son show avec Let's go, et il n'en faut pas plus pour que le public soit en folie.

K. Maro alterne alors entre ses plus gros tubes comme Qu'est-ça te fout, Crazy, Sous l'oeil de l'ange, Histoire de Luv (en feat. avec Shy'm, dont il est le manager) ou encore Femme like U et quelques nouveaux titres, qu'il fait découvrir avec beaucoup d'émotion, comme Demain c'est loin ou L.A. sun. Face à la réaction enthousiaste des fans, il se dit rassuré de voir qu'il est toujours capable d'écrire après cette longue pause.

K. Maro revient en pleine forme, 15 ans après Femme Like U

Pendant près de 1h30 de show, celui qui vient de fêter ses 40 ans enchaîne les titres sans s'arrêter, sauf le temps d'une petite surprise qu'il a concocté à ses fans. Sur l'écran géant s'affiche en effet une vidéo récap de toute sa carrière, de ses plus gros clips à ses interviews buzz.

Via ce concert, K. Maro a prouvé à tous que même après une pause de 10 ans, celui qui a marqué toute une génération tient toujours la route et est toujours capable d'assurer le show. "10 ans ont passé et rien n'a changé", constate-t-il, ému. Une fierté pour lui, qui s'est montré très touché de voir que le public était toujours présent pour lui. D'ailleurs, il compte bien continuer à faire parler de lui puisqu'en quittant la scène sur un 2ème Femme like U, il lance au public "à bientôt".