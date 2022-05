Julien Tanti quitte Les Marseillais ! Les candidats en pleurs en découvrant son départ choc (exclu)

Julien Tanti part des Marseillais au Mexique avec Manon Marsault Tanti

Cette saison anniversaire des Marseillais, l'émission a fêté ses 10 ans, aura fait parler. Dans le nouvel épisode des Marseillais au Mexique, qui sera diffusé ce mardi 3 mai 2022 sur W9, Julien Tanti va annoncer son départ de l'émission. Le roi des problèmes va quitter l'émission au bras de sa femme, Manon Marsault Tanti, pour qu'ensemble ils retournent auprès de leurs enfants.

Eh oui, car Tiago et Angelina leur manquent trop ! D'habitude, ils viennent avec eux sur les tournages et ils peuvent les voir les jours off, mais cette année, Tiago a commencé l'école et ne pouvait donc pas venir. Julien Tanti et Manon Tanti ont ainsi laissé leur fils et leur fille à Dubaï, et maintenant ils veulent retourner les voir.

Julien Tanti a annoncé la nouvelle à ses fratés Paga, Giuseppa, Maeva Ghennam, Greg Yega, Océane El Himer, Cédric alias Nounours, Andy, Cynthia, Ambre, Charlotte et Dylan, en les réunissant tous au salon. "C'est un peu compliqué pour moi parce qu'on a passé une méga aventure ici" a-t-il expliqué, au bord des larmes. "Je suis content parce qu'on a vraiment réussi à ressouder cette famille des Marseillais" a-t-il ajouté en commençant à pleurer, "il y a des nouveaux ici qui ont été exceptionnels" et "chacun a amené sa petite pièce à l'édifice".

Les fratés en larmes, mais ils se retrouveront au cross

Après Maeva et Greg qui ont déclenché une grève dans Les Marseillais au Mexique avec leur histoire d'amour compliquée, c'est donc le départ choc de Julien Tanti qui risque de faire réagir. En larmes, le king a avoué que "ça me fait beaucoup de peine de partir". "Merci à tous" a-t-il conclu, "je repars fier, la tête haute".

Et "merci à Paga d'avoir été là" a-t-il précisé, content d'être rabiboché avec son fraté (Manon et Giuseppa étaient en froid mais elles ont fait la paix). "On a eu un élan de renouveau, où on s'est retrouvé, on s'est entraidé, on s'est porté vers le haut" a expliqué Paga, "on espère que ça va encore continuer pendant des années".

Avant de quitter le programme, il a fait un gâté général. Mais comme l'a sous-entendu Paga, le roi des problèmes devrait bien être de retour dans le cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde) face au RDM.