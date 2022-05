Julien Tanti (Les Marseillais au Mexique) réagit à la fuite de son salaire : "c'est un peu bizarre"

Julien Tanti ne s'attendait pas à ça ! Le 28 avril dernier, Cyril Hanouna a dévoilé le top 10 des candidats de télé-réalité les mieux payés. Dans le classement, on retrouve Paga (entre 30 000 et 50 000 euros par mois), Milla Jasmine (entre 30 000 et 70 000 euros), ou encore Julien Tanti et Manon (entre 130 000 et 200 000 euros). C'est Nabilla avec son salaire mensuel supposé de 350 000 euros qui occuperait la première place.

"Même ma mère ne le sait pas"

Jazz Correia, Raphael Pépin et Julien Tanti ont rapidement démenti les chiffres sur leurs réseaux sociaux et le Marseillais en a rajouté une couche dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Le mari de Manon Tanti déclare qu'il ne souhaite pas parler d'argent car "ce n'est pas quelque chose qui se dit". Il avoue aussi ne pas comprendre comment ces chiffres ont pu être dévoilés dans TPMP : "Mon salaire est ultrasecret. Je ne sais pas trop où ils ont pris leurs sources, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas où il a pris ses tableaux, il a peut-être fait en fonction des followers d'Instagram". "Comment Cyril Hanouna sait combien je gagne, alors que même ma mère ne le sait pas ?" s'étonne-t-il.

"Le prix à Dubaï, c'est pas le prix en France"

Julien Tanti, qui a quitté Les Marseillais au Mexique, est ensuite revenu sur les avantages fiscaux de Dubaï et le fait que les influenceurs qui y vivent sont très critiqués quand ils viennent se faire soigner en France. "Cet été, j'ai été opéré en France, j'ai mis mes tickets sur Snapchat. Je n'ai aucun problème avec ça".

Il affirme aussi qu'il s'est installé à Dubaï pour des raisons de sécurité, et non pour les avantages économiques : "Sinon, j'aurais aussi très bien pu partir aux States". "Le prix à Dubaï, c'est pas le prix en France. Si je ne vais pas tous les jours au restaurant, ce n'est pas pour rien. Quand on va faire du shopping, c'est aussi 30 % de plus qu'en France. Il y a des taxes, mais personne ne veut en parler", conclut le roi des problèmes.