Julien Bert refuse qu'Illan participe à l'émission Le Reste du monde à cause de Hilona ?

Le point sur les autres rumeurs

Une autre rumeur agite la Toile : Milla Jasmine empêcherait Mujdat Saglam et son ex Feliccia d'intégrer l'émission. Il se murmure aussi que Marine El Himer aurait finalement décidé de revenir dans sa famille Le Reste du monde, malgré sa participation aux Marseillais à Dubaï, et que Kephren et Vincent de 10 couples parfaits 4 auraient aussi été contactés par la production. On attend les info officielles maintenant !