Julien Bert (Les Marseillais) violent avec Hilona Gos ? Une inquiétante déclaration audio fuite

Ce n'est plus un secret pour personne, l'histoire d'amour et de désamour extrêmement passionnelle entre Hilona Gos et Julien Bert a traumatisé la jeune femme. Entre des fiançailles, une séparation, puis de nouvelles fiançailles, suivies encore une fois par une rupture, le coeur de la candidate de télé-réalité a énormément souffert ces dernières années. Une relation difficile à suivre pour les téléspectateurs, qui aurait néanmoins atteint son point de non retour.

Après une énième chance accordée l'un à l'autre dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, malgré le rapprochement de Julien avec la candidate Oceane El Hilmer, les amoureux se sont définitivement séparés cet été. "On a décidé de se séparer d'un commun accord, définitivement cette fois. Il n'y aura pas de retour. On a vraiment réfléchi, pesé le pour et le contre. (...) C'est trop de destructions, trop de souffrance, on s'est fait beaucoup de mal", avait notamment écrit Hilona sur ses réseaux sociaux.

"J'ai subi l'enfer pendant deux ans"

En quoi cette fois serait différente des précédentes ? Pendant de nombreux mois, des rumeurs ont laissé entendre que Hilona Gos aurait été victime de violences conjugales. Or, si la candidate avait jusqu'à présent toujours démenti ces propos et défendu son ex-conjoint, le blogueur ScoopSpicy vient de relancer l'affaire en dévoilant de supposés audios privés d'Hilona envoyés à Aqababe.

Dans les extraits partagés, on peut ainsi entendre ce qui semble être la jeune femme en train de critiquer la mise en avant de son ex malgré leur lourd passé, "Tu m'envoies un message pour me dire que Julien n'a jamais été violent avec moi. Comment veux tu que je le prenne alors que j'ai subi l'enfer pendant deux ans ?". Des propos forts et inquiétants, à prendre tout de même avec précaution. Après tout, Hilona n'a pas officialisé ces fuites et rien ne dit qu'il ne s'agit pas d'un montage ou autre.