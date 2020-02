Julian Deleria (The Voice) : "Les Princes de l'amour, c'était un tremplin pour me faire connaître"

Pourquoi participer à The Voice aujourd'hui ?

Y a de très gros avantages, c'est de percer dans la musique, d'être repéré, c'est une promotion. C'est une télé et chanter devant 4 coachs professionnels, qui sont connus pratiquement dans le monde entier, c'est avantageux. Et puis ça nous permet aussi d'être connu dans la musique et de pouvoir faire avancer nos projets de faire des albums et des concerts.

Télé-réalité et musique, c'est deux mondes différents

Est-ce que tu pourrais refaire de la télé-réalité ?

Non, parce que ce n'est pas mon but à moi. Mon but, c'est de percer dans la musique. Télé-réalité et musique, c'est deux mondes différents, mais ça reste quand même de bons souvenirs. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait les Princes, c'est une très belle expérience, on rencontre du beau monde, tout ce que j'ai fait dans Les Princes, je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. Je suis assez content d'avoir fait cette émission, mais je ne referai plus de télé-réalité parce que ça reste 2 mondes différents.

Tu n'as pas peur d'être catalogué comme candidat de télé-réalité ?

Très sincèrement, ça ne me dérange pas du tout qu'on me dise que je suis un candidat de télé-réalité, mais bon après il y a une 2e télé. Les temps d'avant c'est bien, mais il faut aussi regarder le présent et, le présent, c'est The Voice. Donc il n'y aura plus trop cette image de télé-réalité mais cette image de The Voice. Après, oui, j'ai vu que les gens me cataloguent souvent mais c'est normal parce que j'ai fait qu'une télé. Je pense que ma participation à The Voice va changer les choses.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.