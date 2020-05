Ju-On Origins : une nouvelle série d'horreur terrifiante sur Netflix adaptée de The Grudge

Ce n'est pas encore Halloween, mais Netflix est déjà décidée à nous faire flipper. La plateforme de streaming vient de l'annoncer, le 3 juillet prochain marquera la mise en ligne de Ju-On Origins, sa nouvelle série horrifique après The Haunting of Hill House. Le twist ? Il s'agira d'une adaptation de la cultissime saga cinématographique The Grudge.

Une série terrifiante

Composée de 6 épisodes, cette série suivra l'enquête d'Haruka - une actrice, en compagnie d'un chercheur en parapsychologie, afin de découvrir les terribles secrets qui se cachent dans sa nouvelle maison visiblement victime d'un malédiction sanglante. Un concept plutôt cool sur le papier puisque, à travers ça, cette fiction servira de prequelle à la célèbre histoire et nous contera donc les origines de Kayako et Toshio.

Meurtres, fantômes, sadisme... on va croiser les doigts pour qu'aucune seconde vague de Covid-19 ne frappe la France. Pourquoi ? Parce que Ju-On n'est clairement pas le genre de séries à regarder en confinement au risque de rapidement trouver son salon anxiogène. D'autant plus que Netflix l'assure, une partie de ce que l'on verra à l'écran sera vraie : "Cette histoire est basée sur une réalité encore plus terrifiante qu'une fiction ne peut raconter. Les gens hantés par la maison vont-ils réussir à échapper à la malédiction ? Et quel genre d'horribles accidents ont bien pu se passer dans cette maudite maison par le passé ?"

Juillet c'est encore loin, mais pas sûr que ça nous laisse suffisamment de temps pour nous préparer !