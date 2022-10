Joy Esther enceinte : elle nous avait caché la nouvelle pendant de nombreux mois !

Elle dévoile le sexe de son bébé

Une grossesse secrète... mais pas tellement. Il y a deux semaines, Joy Esther a donné une interview à MagicMaman au sujet de sa grossesse mais l'article est passé totalement inaperçu. L'actrice et chanteuse a confié avoir eu un début de grossesse compliqué. "J'ai eu trois premiers mois horribles, avec des nausées, des vomissements, un sentiment de dépression... On ne prévient pas assez les femmes. La grossesse est éprouvante, on passe par tellement d'émotions" a-t-elle expliqué.

Joy Esther a aussi dévoilé qu'elle essayait d'avoir un bébé depuis un an. "Même si je souhaitais cette grossesse, ça a été un véritable bouleversement. Personne ne nous prépare à ça, et ce choc-là a bien duré pour moi, j'étais tellement malade" a-t-elle expliqué. Quant au futur bébé ? Il s'agit d'une petite fille. "Je m'étais toujours imaginée avec un petit garçon, je ne sais pas pourquoi. D'autant que dans ma famille, il n'y a que des filles, et idem du côté de mon chéri. Lui, il voulait un petit mec, peut-être pour une raison de transmission, à l'italienne quoi (rires)." confie la star. Félicitations aux deux amoureux, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau.