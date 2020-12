Josh Richards annonce être de nouveau en couple avec Nessa Barrett : la TikTokeuse le friendzone

Josh Richards de nouveau en couple avec Nessa Barrett ? La TikTokeuse pas au courant

Alors que Addison Rae et Bryce Hall ont confirmé être de nouveau en couple, Josh Richards et Nessa Barrett se seraient-ils eux aussi donnés une seconde chance ? Depuis leur rupture, les deux influenceurs sont restés amis et sont toujours aussi proches, mais lors d'un podcast avec Barstool Sports, Josh Richards a laissé entendre que Nessa n'était pas son ex, mais sa petite amie. On vous explique.

Durant l'émission audio, les internautes ont demandé à plusieurs reprises qui était Nessa Barrett en voyant des photos d'elle apparaître à l'écran. Et lorsque le journaliste Dave Portnoy a balancé qu'elle était la girlfriend de Josh Richards, le pote de Bryce Hall ne l'a pas contredit en lui expliquant que leur relation n'était plus d'actualité. Une réaction qui a pas mal surpris Nessa Barrett : "Bizarre. Je n'étais moi-même pas au courant", a-t-elle posté sur Twitter. Oh l'affiche !