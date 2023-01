Jonathan Matijas accusé d'avoir mis en scène son cambriolage avec Shanna, il met les choses au clair dans TPMP

Jonathan Matijas et Shanna Kress ont eu la très mauvaise surprise d'apprendre qu'ils avaient été cambriolés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier. C'est dans un post Instagram où l'on découvre le couple assis par terre en train de trinquer que Jonathan a déclaré : "En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture (...) On trinque à notre décision, on partira ! On n'est pas encore certains d'où nous irons (et non, ce ne sera pas Dubaï) mais on veut élever notre fils sereinement dans un cadre simple et sain. Quoiqu'il arrive, qu'importe ce cambriolage, qu'importe où on est, ce qui compte, c'est que notre famille soit réunie. Notre maison, c'est nous".

Après avoir porté plainte au commissariat de police, l'ancien candidat reconverti en Youtubeur a lui-même mené l'enquête pour retrouver ses biens ainsi que sa Range Rover. Par chance, Jonathan a réussi à localiser ses appareils électroniques dans l'une des poubelles d'une cité voisine grâce à la géolocalisation. Mieux encore, ce dernier a également retrouvé sa voiture après avoir exploré les lieux.

Une expérience certes traumatisante mais qui s'est finalement bien terminée pour les deux amoureux à qui l'on a déjà reproché d'être prêts à tout pour faire le buzz. Malgré tout, Shanna et Jonathan sont accusés d'avoir mis en scène leur cambriolage, certains internautes les accusant d'avoir retrouvé leurs biens très facilement et d'avoir eu affaire à des policiers bidons. De passage sur le plateau de TPMP ce mardi 24 janvier, le père de famille a tenu à mettre les choses au clair.

Jonathan Matijas affirme que le cambriolage était réel

Alors que Cyril Hanouna lui demande ce qu'il a à répondre à ses détracteurs, Jonathan Matijas répond cash : "Ces gens n'ont pas vu la vidéo parce qu'on a les plaintes et tous les faits concrets. On n'a pas besoin de ça. Pour les personnes qui nous suivent, ils savent qu'on est des personnes intègres". Selon lui, les gens sont aujourd'hui "matrixés". "Oui il y a des choses qui peuvent choquer parce que ces gens n'ont pas l'habitude que ça se passe comme ça. Mais quand on est dans la vraie vie, ça peut arriver".

Un droit de réponse qui devrait calmer les haters du couple.