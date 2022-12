Shanna Kress : un mois après son accouchement, elle dévoile ses nombreux kilos perdus "sans sport"

Au mois de mai 2022, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncé qu'ils attendaient des jumeaux. Malheureusement, quelques temps après, ils ont appris que l'un des deux embryons étaient porteur de la trisomie 21 et ils ont pris la décision "d'arrêter son coeur". Tout s'est ensuite très bien passé pour le deuxième bébé. Les deux candidats de télé-réalité ont annoncé sa naissance le 27 novembre 2022 et depuis, le petit Loüka se porte comme un charme.

"J'ai besoin de me sentir mince pour être bien"

Pendant sa grossesse, Shanna, qui a toujours été une grande sportive, s'est plainte plusieurs fois de voir son corps changer. "C'est dur de me voir comme ça (...) j'ai tellement toujours eu le contrôle sur ma vie que maintenant, c'est dur avec la grossesse. (...) Je me regarde dans une glace et je ne m'aime pas. (...) Je ne sais pas lâcher prise. J'ai besoin de me sentir mince pour être bien. Quand je me vois au sortir de la douche, je n'y arrive pas avec mon corps. Mon chéri, il a beau me dire que je suis belle, je n'y arrive pas. Je ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle de ma vie", avait-elle notamment déclaré, en larmes, dans une vidéo Youtube.

Ses propos ont entraîné une vague de commentaires négatifs. L'ancienne star des Marseillais a d'ailleurs affiché l'un de ses haters en dévoilant un message qu'elle a reçu: "Si on t'écoute après on se suicide tellement tu es négative et saoulante". "Je ne le fais jamais, mais je tenais à afficher cette personne", s'est-elle agacée, avant d'ajouter : "Merci pour ta franchise mais désabonne-toi c'est mieux. La méchanceté des gens me fatigue. Mais c'est le jeu malheureusement". Elle a ensuite précisé qu'elle était "sous hormones" et que cela la rendait donc "plus sensible". "C'est pas toujours facile d'encaisser", a-t-elle conclu.

"C'est pas encore ça, mais j'ai bien perdu !"

Depuis la naissance de son fils, Shanna se sent mieux et retrouve peu à peu sa silhouette d'avant. Elle a d'ailleurs récemment affiché son corps en story Instagram. Si on aperçoit encore un petit ventre, la jeune maman est proche de retrouver son physique d'avant grossesse.