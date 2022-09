Shanna Kress enceinte et trompée par Jonathan Matijas ? Il sort du silence et répond aux rumeurs

Jonathan Matijas accusé d'avoir trompé Shanna Kress : "Calomnies, mensonges", "il faut que ça s'arrête"

Et la même personne a balancé une autre rumeur : Shanna Kress (qui a été critiquée pendant sa grossesse) aurait été trompée par Jonathan Matijas. "Matijas Jonathan a trompé Shanna 6 mois après leur couple. Illan a des preuves. Et le pire, c'est que Shanna s'entend bien avec cette personne. Quand on dit que ton ennemie se trouve sous tes yeux" est-il écrit.

En plus de la rumeur de tromperie, il est aussi précisé que Jonathan Matijas aurait comparé vie sexuelle avec Shanna Kress... avec celle qu'il avait avant avec son ex Sarah Lopez. Illan "a même un audio où Matijas dit clairement 'Sarah Lopez malgré tout, ça restera la meilleure au lit'. Et cet audio date seulement d'avant la grossesse" est-il dit. "Matijas est un crevard ! Quand il était avec Sarah, c'est elle qui lui payait tout, c'est un michto" est-il même ajouté.

En colère de voir toutes ces rumeurs sur lui et sa famille, Jonathan Matijas a décidé de pousser un coup de gueule. Il a déclaré dans sa story Insta : "Calomnies, mensonges, j'ai les épaules, mais parfois ça touche la famille ou des personnes plus sensibles et les conséquences peuvent être graves ! Il faut que ça s'arrête".