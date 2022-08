Shanna Kress et Jonathan Matijas : "Je pète les plombs", accusés d'être prêts à tout pour le buzz, ils répliquent

Shanna Kress et Jonathan Matijas ne vont pas tarder à devenir parents d'un petit garçon dont ils ont déjà dévoilé le prénom. Au début de la grossesse, les futurs parents qui attendaient des jumeaux ont appris que l'un des deux embryons était atteint de trisomie 21 et ils ont pris la décision "d'arrêter son coeur".

Ils ont fait une vidéo Youtube pour partager leur peine et ont reçu beaucoup de critiques. Les deux amoureux n'ont d'ailleurs pas hésité à répondre à leurs haters : "Si vous vous estimez meilleurs, si vous pensez que vous auriez agi autrement, si vous trouvez à redire au lieu de partager notre douleur... Alors ne perdez pas votre précieux temps en gâchant le nôtre. Manifestement votre infinie vertu mérite que vous abreuviez le reste du monde de votre sage bonté. Donc je vous en prie, ne vous attardez plus sous nos photos et vidéos, ce qu'on vit est assez difficile pour en plus devoir gérer votre malveillance".

"Je pète les plombs"

Ce jeudi 18 août, Jonathan a partagé une vidéo mignonne avec sa chérie et là encore, on les accuse d'être prêts à tout pour le buzz. "Je pète les plombs. J'en ai marre de ces gens qui voient le mal partout et s'inventent les pires excuses pour nous casser les cou*lles. L'espoir existe-t-il encore ou les réseaux sociaux ont-ils remplacé les arènes de gladiateurs pour devenir l'exutoire de tout ce qu'il y a de plus mauvais chez le public, chez l'humain ?", a déclaré l'ex de Sarah Lopez.