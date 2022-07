Shanna Kress et Jonathan Matijas : on connait déjà le sexe et le prénom du futur bébé, plusieurs mois avant l'accouchement

En mai dernier, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncé à leurs abonnés qu'ils attendaient des jumeaux. "2 + 2 = NOUS ❤️ C'est des JUMEAUX 😱❤️ Le plus beau jour de notre vie arrive ! 👫🏻+👼👼", avait écrit l'ancienne star des Marseillais en légende d'une photo de son baby bump. Malheureusement, quelques semaines plus tard, ils ont appris qu'un des bébé était atteint de trisomie 21 et ils ont pris la décision d'interrompre cette grossesse, un avortement forcément douloureux. "Je me dois d'être fort. Je me suis fait la promesse de me battre, même si c'est un moment terrible. On s'en souviendra toujours, ça fera partie de nous, de notre histoire. On s'en servira comme souvenir douloureux pour se rappeler que la vie est belle, et qu'il faut profiter de chaque instant", avait déclaré l'ex de Sarah Lopez avant que le "geste" soit pratiqué.

Le 17 juin dernier, les deux futur parents ont dévoilé le sexe et le prénom de leur bébé "qui est parti". "Celui qui est parti était un petit garçon. Il sera dans notre coeur" a annoncé Shanna dans une vidéo, accompagnée de son chéri, effondré. "Il s'appelle Christopher, c'est mon deuxième prénom (...) Ce qui nous fait tenir, c'est cette promesse d'avenir" avait conclut Jonathan.

