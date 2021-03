Jonathan Bailey se prononce sur les acteurs hétéros qui jouent des personnages gays, et inversement

Récemment, plusieurs stars d'Hollywood ont plaidé pour que seuls des acteurs gays puissent jouer des personnages gays au cinéma ou à la télévision. C'est par exemple le cas de Russel T. Davies, créateur de la série It's A Sin, qui raconte comment le SIDA a impacté la communauté homosexuelle du Londres des années 80 (la série sera dispo la semaine prochaine sur Canal+). Wentworth Miller avait de son côté récemment déclaré qu'il ne souhaitait plus jouer des rôles hétéros à l'écran. Une chose qui fait débat parmi les acteurs eux-mêmes. Neil Patrick Harris (au casting de It's a Sin et ex-star de How I Met Your Mother) a par exemple rappelé qu'il est important que n'importe quel acteur puisse jouer n'importe quel rôle et a ajouté que caster un acteur hétéro dans un rôle gay n'était pas tabou. C'est aussi l'avis de Jonathan Bailey.

Jonathan Bailey se confie sur les réactions des internautes

Celui qui joue Anthony dans La Chronique des Bridgerton a avoué à Evening Standard avoir été assez surpris par les réactions du public. Et pour cause, l'acteur qui est gay dans la vie explique n'avoir reçu aucune critique négative concernant son homosexualité. "Quand on pense qu'Internet est un endroit où tout le monde peut tout dire, il n'y a personne qui a eu de l'animosité ou s'est posé de questions à ce sujet, ce qui est génial" a souligné l'acteur qui a aussi avoué avoir été "traumatisé" par le succès énorme de la série où il donne la réplique à Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page. Pour Jonathan Bailey, qui sera au centre de la saison 2 de Bridgerton, la sexualité d'un acteur ne devrait pas être la seule chose qui compte. "Évidemment j'ai hâte de voir plus d'acteurs gays jouer des personnages gays mais, pour moi, c'est tellement important que tout le monde à la maison puisse voir une partie d'eux-mêmes à l'écran, leur permettre de se sentir entendus et vus, leur donner des aspirations" a-t-il expliqué.

"Nous devons être beaucoup plus ouverts"

Pour la star de 32 ans, il est donc à la fois important que les acteurs homosexuels puissent jouer des personnages gays mais l'inverse ne devrait pas être tabou. "Les bons acteurs peuvent tout jouer (...) Il faut redresser la balance des accès aux rôles. Il n'y a pas beaucoup de rôles gays donc quand des acteurs hétéros vont prendre tout l'espace, cela enlève des chances pour d'autres." a confié Jonathan Bailey qui ajoute : "Nous savons qu'avant, il fallait être dans le placard pour réussir et être célèbre, surtout en tant qu'acteur. Et l'idée de ne pas croire à une relation hétéro si on sait que l'un des acteurs est gay... Tout le monde devrait pouvoir jouer n'importe quoi ! Mais il faut balayer tous ces vieux concepts du passé, nous devons être beaucoup plus ouverts à l'idée des différents sexes jouant différentes sexualité. Il y a eu des prestations géniales d'acteurs hétéros jouant des personnages gays et d'acteurs gays jouant des personnages hétéros".