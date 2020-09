Joker 2 et 3 : Warner Bros et Joaquin Phoenix réfléchiraient à 2 suites pour 2022 et 2024

Deux suites pour Joker ?

Et si Joker, qui était vendu comme un film solo excentré du DCEU, avec pour objectif de simplement raconter la descente aux enfers d'Arthur dans un style bien différent des films de genre habituels, devenait finalement... une trilogie ? A en croire les informations du Mirror (donc à prendre avec des pincettes), ça serait justement le fantasme des dirigeants de Warner Bros.

D'après les sources du site, Warner Bros aurait tellement été choqué par le succès de Joker que le studio - qui a connu de nombreux revers côté films de super-héros ces dernières années, aurait désormais envie de capitaliser sur cette licence, "Ils prévoient de faire deux suites d'ici les 4 prochaines années, avec un contrat à long terme pour Joaquin Phoenix, le réalisateur Todd Phillips et le producteur Bradley Cooper." Oui, alors que le monde du cinéma est actuellement à l'arrêt, la faute au Covid-19, WB aurait pour ambition de sortir un film en 2022 et un autre en 2024.

Joaquin Phoenix serait chaud

Et qu'en pense Joaquin Phoenix, le principal concerné ? Le comédien ne serait visiblement pas contre l'idée de poursuivre l'aventure. Une source du Mirror l'assure, "A la base, il sentait que Joker n'était fait que pour être un film solo. Mais il a finalement changé d'avis. Il voudrait de nouveau jouer ce personnage, malgré les polémiques [liées au messages du film] sorties l'an dernier".

A ce sujet, Joaquin Phoenix serait même tellement chaud à l'idée de rejouer Arthur qu'il serait déjà en contact avec l'équipe afin de réfléchir à la suite. Selon cette même source, "Tout reste à négocier [pour les contrats], mais les scénarios sont déjà en cours d'écriture et Joaquin est très actif là-dedans". En même temps, quand on sait que ce rôle lui a permis d'obtenir un Oscar et que Warner Bros serait prêt à lui offrir un salaire de 50 millions de dollars pour ces deux suites, on comprend mieux sa volonté de retrouver le Joker.

On le rappelle, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais le comédien a toujours ouvert la porte à d'autres films.